Фанаты желают смерти Ирине Слуцкой и ее детям

Двукратный призер Олимпиады в женском одиночном катании Ирина Слуцкая стала новой жертвой травли со стороны фанатов из-за критики олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Загитова стала второй в финале "Гран-при", проиграв Рике Кихире.

В интервью "СЭ" Слуцкая позволила себе небольшую критику в адрес фигуристки, заявив, что Елизавета Туктамышева больше заслуживала второго места. При этом тон ее слов был в целом положительным. Тем не менее, это не уберегло ее от агрессии фанатов.

Большую часть комментариев в Инстаграме Слуцкая удалила, из оставшихся можно встретить такие:

"О Аллах, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена, пусть Ирина Слуцкая и ее дети умрут в течение будущего 2019 года".

"Она не высказала свою точку зрения, она бросила камень".

"Как вам не стыдно травить ребенка? У самой ведь дети растут. Она вам поперек горла стоит со своей медалью?"

"Просто кому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпиаду, уже учась в девятом классе, а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь".

Отметим, что это уже не первый случай травли. Ранее за критику Загитовой досталось двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову.

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