Фанаты Загитовой ополчились на Транькова. Он им ответил

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков стал жертвой травли в Инстаграме. Ранее он дал интервью, в котором сказал, что в женском катании на Олимпиаде спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Алина Загитова стала чемпионкой заслуженно.

Фанаты Загитовой восприняли это как оскорбление и стали в Инстаграме писать оскорбления в адрес фигуриста.

Траньков после массовой травли выложил в сториз три фото. На первом снимке был детский горшок с подписью: "Это не детский горшок – это голова фанатов-(нецензурное слово), пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и 50 процентов из вас фэйки".

Еще две записи в сториз содержали такой текст: "Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою "ублюдочную семью", сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как!!! True fan`s!!! А вы говорите - футбол..."

"Короче. В комментах еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует! Короче, буду как Юзу с охраной скоро гонять, за правду дабы мучеником не сделаться".