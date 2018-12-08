Евгения Тарасова: "Подавленности у меня нет, просто я ошиблась"

Российская фигуристка Евгения Тарасова - о выступлении в короткой программе в финале "Гран-при" в Ванкувере (Канада). В паре с Владимиром Морозовым она показала третий результат, набрав 74,04.

Во время исполнения тройного прыжка фигуристка упала. После проката она рассказала о случившемся.

- Я бы не сказала, что мы волновались. Очень хорошо были готовы, хорошо провели сбор перед "Гран-при", но вышло так: ошиблась, - цитируют Тарасову "РИА Новости". - Подавленности никакой нет у меня, просто допустила ошибку, которая даже не с техникой связана была. Все тренировки провели хорошо, без сбоев. В короткой программе нужно все-таки кататься чисто.