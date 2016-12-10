Евгения Тарасова: "Победа в Марселе – большое достижение"

Россиянка Евгения Тарасова, победившая в паре с Владимиром Морозовым в финале "Гран-при" в Марселе, подчеркнула: она и ее партнер понимали, что им необходимо быть максимально сосредоточенными при прокате произвольной программы. Бронзовые призеры двух последних чемпионатов Европы Тарасова и Морозов в пятницу в произвольной получили за прокат 135,25 балла и с общим итогом по сумме двух программ в 213,85 балла одержали победу.

– Мы были в такой же ситуации, что и на Skate America, – лидировали с небольшим преимуществом, – приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. – Учитывая прошлый опыт, мы понимали, что должны быть предельно сосредоточенными. Очевидно, что мы всегда ставим цель победить, но также старались показать чистый прокат. У нас было две недели на подготовку, мы очень серьезно поработали, отсюда и результат. Эта победа – большое достижение для нас. Теперь судьи смотрят на нас как на потенциальных победителей, что очень важно.