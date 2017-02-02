Евгения Медведева: "Затягивать с отдыхом не собираемся"

Чемпионка мира Евгения Медведева получила награду - "Серебряную лань" от ФСЖР по итогам 2016 года. По словам спортсменки, она даст себе небольшую слабину в ближайших тренировках.

- Хотелось бы сказать большое спасибо за аплодисменты - очень приятно. Это моя первая "Серебряная лань", первое серьезное вручение. Мне необычно находиться здесь, я рада, что есть такая возможность, - сказала Медведева на награждении. - Недавно закончился чемпионат Европы, в ближайшие три дня тренировки будут не такими усиленными, но затягивать с отдыхом не собираемся. Со следующей недели подготовка пойдет полным ходом. Надеюсь, что к чемпионату мира в Хельсинки я подойду в хорошей форме. (Елена СОБОЛЬ)