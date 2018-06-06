Евгения Медведева заговорила о предательстве

Российская фигуристка Евгения Медведева дала понять, что ее предал близкий человек. Она не уточнила, о ком именно идет речь.

- Мое детство закончилось в 12 лет – спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть, - цитирует спортсменку Elle. - Самое сложное в периоде взросления – осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять.

Ранее россиянка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и начала работать с Брайаном Орсером.