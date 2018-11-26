Евгения Медведева: "Я слишком закапываюсь в себе до такой степени, что превращаюсь в комок нервов"

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что для нее настало время экспериментировать как с техникой, образами, телом, так и с настроем перед стартом. По ее словам, на эту тему уже произошел разговор с тренером Брайаном Орсером.

– Я не такой человек, который перед соревнованиями улыбается. Но на эту тему мы с Брайаном уже поговорили, – цитирует "РИА Новости" Медведеву. – Возможно, настало время экспериментов – с техникой, образами, телом. Настало время экспериментировать и с настроем перед стартом. Это тоже займет время, но я буду пробуждать в себе новые эмоции.

Вероятно, мне и вправду надо где-то улыбнуться. Может, меня в какие-то моменты нужно подколоть, пошутить со мной, чтобы поднять мне настроение и боевой дух. Я слишком закапываюсь в себе до такой степени, что превращаюсь в комок нервов. А соревнования должны быть не то, что в удовольствие, но проходить они должны ровно и четко.

Но это тот урок, который мы вынесли из этого старта (Гран-при в Гренобле) вместе с Брайаном и Трэйси (Уилсон). Надо попытаться поменять настрой.

Надо ли отказываться от этого красивого, но злого взгляда? Нет. Думаю, мы еще пообщаемся с тренерами на эту тему, составим наш дальнейший план соревнований и тренировок. Сейчас все четко я не могу и не хочу рассказывать.