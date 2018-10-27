Евгения Медведева: "Я просто потеряла концентрацию"

Российская фигуристка Евгения Медведева, показавшая 7-й результат в короткой программе на этапе "Гран-при" Skate Canada, объяснила причину неудачи. По ее словам, в этом сезоне она готова к ошибкам.

– Полагаю, я просто потеряла концентрацию. Быть очень уверенной в себе – не всегда хорошо, – цитирует Медведеву TSN. – Возможно, что в этом сезоне я даже готова к ошибкам и плохим выступлениям. Ведь для меня сейчас все новое.

Мне кажется, что все видят то, в чем происходят улучшения. Это видно на тренировках и не только. Это новое тело, новый образ мыслей. Нужно время, чтобы привыкнуть. Завтра я сделаю все возможное и буду бороться.

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