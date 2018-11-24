Евгения Медведева: "Я признаю свою слабость - она в голове"

Россиянка Евгения Медведева, которая заняла на этапе "Гран-при" во Франции четвертое место, заявила, что признает свои ошибки. Она также отметила, что все ее слабости - в голове.

- Половиной сегодняшнего дня я довольна - тренировкой, - приводит "РИА Новости" слова Медведевой. - Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной... Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость - она в голове.

- Да, очень сильно хотелось (откатать качественно). Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат. Теперь настало время работать над головой. Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно все исправить. И не забывать про тело.

Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал

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