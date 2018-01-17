Евгения Медведева: "Я полностью восстановилась перед чемпионатом Европы"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в преддверии чемпионата Европы в Москве отметила, что пропуск чемпионата России пошел ей на пользу. По словам фигуристки, ее нога полностью восстановилась.

– Нога полностью восстановилась, все в порядке, – цитирует "Р-Спорт" Медведеву. – Спасибо всем, кто переживал, знаю, что таких людей было очень много. Помехи бывают, с ними надо справляться. Трудности делают нас сильнее.

Я до последнего очень хотела выступить на чемпионате России, но в итоге то, что я его пропустила, думаю, на форме сказалось в лучшую сторону. У меня были тренировочные дни, мне это помогло скорее втянуться в форму.

Напомним, что чемпионат Европы в Москве стартовал 15 января и продлится до 21 января.