Евгения Медведева: "Я довольна прокатом короткой программы на чемпионате Европы"

Фигуристка Евгения Медведева после проката короткой программы на чемпионате Европы отметила, что довольна своими оценками. Россиянка получила 78,92 балла и заняла лидирующую позицию. Второй стала ее соотечественница Анна Погорилая (74,39), третьей - итальянка Каролина Костнер (72,40).

- Хотелось бы получить оценки, которые были на финале "Гран-при", но немножечко не хватило - 30 сотых, - приводит "Р-Спорт" слова Медведевой. - 30 сотых – это, наверное, компоненты и GOE (Grade of Execution – повышения или понижения к базовой стоимости элементов). Будем работать в произвольной. Но прокатом в целом я довольна и оценками тоже. На льду в Остраве мне удобно, все устраивает.