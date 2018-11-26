Евгения Медведева: "Я была готова, что настанет сложный период времени"

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в интервью "РИА Новости" отметила, что была готова к сложному периоду. По словам спортсменки, она понимала, что успех рано или поздно должен был смениться неудачей.

- Евгения, вы сказали, что вам трудно привыкнуть к неудачам. А не приходит ли мысль, что слишком уж гладко и победно шли два года до Олимпиады?

- Когда все хорошо, тебе не кажется, что это слишком. Но периодически меня это действительно пугало. Я понимала, что привыкну к этому, но рано или поздно это все закончится. Но я была готова, что настанет сложный период времени, когда уже не будет все так щелкаться, как оно щелкалось. Хотя и тогда тоже не все так легко щелкалось, как казалось. Мы с моей предыдущей командой очень усердно работали, но это была другая работа. В другом стиле абсолютно. Но когда было сложнее, я не могу даже сравнить. К тому, что мне будет сложно после удачных стартов, я готовилась, но подсознательно.