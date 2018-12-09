Российская фигуристка Евгения Медведева вошла в жюри проекта про корейскую музыку на российском ТВ. Об этом сообщила телеведущая Яна Чурикова. По ее словам, Медведева сосредоточена на тренировках и будет оценивать участников в свободное время.

- Поясняю за жюри и амбассадоров проекта . Их задача - отобрать вместе с нами 25 самых достойных участников, которые и заселятся в тот самый K-pop MTCamp, кей-поп кэмп мечты для любого поклонника жанра, - написала Чурикова. - На кону - главный приз , поездка в Корею! Мы постарались подобрать как экспертов по k-pop, так и профессионалов разных областей индустрии. Листайте и знакомьтесь! Евгения Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Сразу попрошу не высказывать свое глубокое понимание ситуации в фигурном катании. Делайте это за рамками нашего проекта вообще и моего аккаунта в частности. Женя Медведева сосредоточена на тренировках, решая свои спортивные задачи, а в свободное время будет оценивать наших участников. И да, это самая большая поклонница k-pop в российском фигурном катании, фанатка.



