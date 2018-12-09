Российская фигуристка Евгения Медведева вошла в жюри проекта про корейскую музыку на российском ТВ. Об этом сообщила телеведущая Яна Чурикова. По ее словам, Медведева сосредоточена на тренировках и будет оценивать участников в свободное время.
- Поясняю за жюри и амбассадоров проекта . Их задача - отобрать вместе с нами 25 самых достойных участников, которые и заселятся в тот самый K-pop MTCamp, кей-поп кэмп мечты для любого поклонника жанра, - написала Чурикова. - На кону - главный приз , поездка в Корею! Мы постарались подобрать как экспертов по k-pop, так и профессионалов разных областей индустрии. Листайте и знакомьтесь! Евгения Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Сразу попрошу не высказывать свое глубокое понимание ситуации в фигурном катании. Делайте это за рамками нашего проекта вообще и моего аккаунта в частности. Женя Медведева сосредоточена на тренировках, решая свои спортивные задачи, а в свободное время будет оценивать наших участников. И да, это самая большая поклонница k-pop в российском фигурном катании, фанатка.
Поясняю за жюри и амбассадоров проекта #kpopmtcamp . Их задача -отобрать вместе с нами 25 самых достойных участников , которые и заселятся в тот самый K-pop MTCamp, кей-поп кэмп мечты для любого поклонника жанра. На кону - главный приз , поездка в Корею! Мы постарались подобрать как экспертов по k-pop, так и профессионалов разных областей индустрии. Листайте и знакомьтесь! ⬅️⬅️⬅️ @jmedvedevaj Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Сразу попрошу не высказать своё глубокое понимание ситуации в фигурном катании. Делайте это за рамками нашего проекта вообще и моего аккаунта в частности. Женя Медведева сосредоточена на тренировках, решая свои спортивные задачи , а в свободное время будет оценивать наших участников. И да, это самая большая поклонница k-pop в российском фигурном катании, фанатка #EXO; ⛸⬅️⬅️⬅️ @serebro_official , MOLLY , Ольга Серябкина. Вы же знаете , что Оля - не только исполнитель , но и автор. Уважаю ее , это серьёзный игрок на медиаполяне. Участникам повезло , Оля - неравнодушный человек; 💜 ⬅️⬅️⬅️ @maryanaro Марьяна Ро, блогер, теперь и певица. Жила в Японии , не понаслышке знает о влиянии K-pop на мировую аудиторию . Поклонница жанра. Будет оценивать медийные навыки участников , такие, как поведение в кадре, к примеру. 📹🎥⬅️ @90bpmnoa NOA , рэп - исполнитель, саунд- продюсер. Один из самых вдумчивых аналитиков современной музыки. Человек с прекрасным художественным вкусом; ⬅️@keykolee хореограф, танцовщица , участвовала в шоу "Танцы" на @tnt_online , разумеется, в жюри также отвечает за танец; ⬅️ @tasya_zu , эксперт и консультант проекта , продюсер, уважаемый в k-pop сообществе, организовывает любительские k-pop кэмпы уже несколько лет .Есть ещё секретные члены жюри, чьи имена мы объявим позже. 💜💜💜 judges & ambassadors will help MTV Russia team to select 25 participants , who will enter K-pop MTCamp to compete for the trip to South Korea! #evgeniamedvedeva , Olympic Silver medalist & the great EXO fan; #MOLLY , Russian singer ,actress , author; #maryanaro , blogger & singer; #NOA , sound - producer, performer; Keyko Lee, choreographer, dancer; Tasya Zubareva, Russian k-pop producer.