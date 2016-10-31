12:39 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "В соцсетях некоторые пишут: "Пусть учится в школе и варит борщ"

0
0
0
1

Чемпионка мира Евгения Медведева в интервью пресс-службе ФФКР подчеркнула, что старается поддерживать общение с фанатами в соцсетях. При этом россиянка признала, что иногда сталкивается с негативными комментариями, но чаще все-таки получает положительные сообщения.

- Как вы общаетесь со своими болельщиками?

– Я завела фан-аккаунт, сделала его открытым. После произвольной программы, за сутки, мне пришло 400 сообщений! Читаю все. Раз люди пишут, надо читать. Единственная трудность, что отвечать на все сообщения из-за нехватки времени не могу.

– А если напишут что-то негативное?

– Всегда есть тот, кто хочет выделиться из толпы. Не всем могут нравиться мои программы, то, что я делаю. Но мне помогает, что доброжелательных людей все-таки больше, чем недоброжелательных. Это меня успокаивает, стирает все сомнения.

– Но ведь есть те, которые пишут откровенные гадости. Как вы на это реагируете?

– Никак. Все это настолько глупо выглядит, что порой, читая такие сообщения, я еле сдерживаю смех. Тут наткнулась на комментарий, зачем этой девочке все это нужно, пусть учится в школе и варит борщ. Что на это скажешь…

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/intervyu/2509-evgeniya-medvedeva-na-kazhdom-starte-nado-stremitsya-pokazyvat-svoe-luchshee-katanie.html

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sailor1990

Успеет еще борщ освоить

13:12

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ