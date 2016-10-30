14:20 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "В произвольной программе выступила не лучшим образом"

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Россиянка Евгения Медведева призналась, что не очень довольна своей произвольной программой на "Гран-при" в Канаде. 16-летняя спортсменка одержала победу на канадском этапе по сумме двух программ.

– Выступление в произвольной программе было не самым лучшим, – цитирует официальный сайт ISU Медведеву. – Потому что я совершила ошибки во время последних двух прыжков, а это плохо. Буду работать над этим. Но довольна, что стала первой. Самое важное послание моей программы в том, что нужно ценить каждый момент, проведенный с близкими, поскольку не знаешь, что ждет завтра.

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