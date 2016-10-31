Евгения Медведева: "В произвольной программе в Канаде не показала свой максимум"

Чемпионка мира Евгения Медведева в интервью пресс-службе ФФКР выразила удовлетворение своим выступлением на этапе "Гран-при" в Канаде. Россиянка подчеркнула, что проблемы со здоровьем не сказались на ее прокате. Напомним, что Медведева была первой и в короткой, и в произвольной программах,в итоге став победительницей соревнований.
– Как вы оцениваете свои прокаты на канадском этапе "Гран-при"?
– Прокатом короткой программы в целом довольна, хотя есть моменты, над которыми нужно работать. В произвольной не удалось показать свой максимум, сделала не совсем то, что умею и могу. До следующего старта во Франции у меня остается неделя, это не так много времени. Значит, буду работать усерднее, чтобы допущенных ошибок не повторять.
– Возможно, на прокатах сказалась простуда?
– Когда выходишь на лед, то забываешь обо всем – о плохом самочувствии, недомогании. Ты не думаешь, что у тебя что-то болит, что что-то мешает, на это просто нет времени. Есть всего четыре минуты и за эти минуты ты должен показать все, на что способен.
– Какие выводы после этого старта вы сделали для себя?
– Каждый старт – это определенный опыт, потому что все соревнования разные. На одних тебе нужно справиться с нервами, на других превозмогать что-то еще. После Skate Canada я поняла, что нужно строго следовать постановке программы, нельзя ничего сдвигать, убирать из дорожки шагов, потому что в конечном итоге это только ухудшает ситуацию и сказывается на катании.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/intervyu/2509-evgeniya-medvedeva-na-kazhdom-starte-nado-stremitsya-pokazyvat-svoe-luchshee-katanie.html