Евгения Медведева: "В новом сезоне я собираюсь усложнять свою программу по максимуму"

Двукратный серебряный призер Олимпиады россиянка Евгения Медведева рассказала, как проводит время после Игр-2018 и отметила, что в новом сезоне она намерена стать еще сильнее.

- Страсти по Олимпиаде поутихли, но только немного. Послеолимпийская суета сохраняется, график забит полностью, и сейчас я чувствую себя намного более занятой, чем когда-либо, - цитирует Медведеву metronews.ru.

- Вы восстанавливаетесь после травмы, сезон завершился. Жизненный распорядок сильно изменился?

- Сейчас мне абсолютно противопоказано выходить на лед. Я, как и всякий человек со своей стихией, не могу принять эту рекомендацию. Когда я начала лечиться, мне запрещали даже бегать и делать аэробные упражнения. Сейчас тело потихоньку восстанавливается, регулярность тренировок увеличивается.

- Некоторые болельщики переживают, чтобы вы не повторили судьбу Аделины Сотниковой, которая после Олимпиады из спорта ушла в шоу-бизнес...

- Пускай не переживают. В очередной раз повторю: я люблю фигурное катание намного больше, чем шоу-бизнес.

- Фигурное катание сейчас развивается невероятными темпами, девочки уже прыгают четверные. Как считаете, к чему это приведет?

- Это уже привело к прогрессу в нашем виде спорта. Сначала люди прыгали двойные на соревнованиях, и все были в шоке от этого, потом начали прыгать тройные – стандарты беспрерывно растут.

- Чего ждать от Евгении Медведевой в новом сезоне и новом олимпийском цикле?

- Еще более сильной Евгении Медведевой. В новом сезоне я собираюсь усложнять свою программу по максимуму.