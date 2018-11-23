Евгения Медведева: "Успех не приходит быстро. Я к этому готова, но хочу всего и сразу"

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что готова добиваться успеха постепенными шагами. 19-летняя спортсменка в пятницу представила короткую программу на этапе "Гран-при" во Франции и занимает промежуточное третье место.

- Недовольство именно собой - не местом и чем-либо еще, а именно собой - оно есть, - приводит слова Медведевой РИА Новости. - При этом я понимаю, какую работу мы проделали. Эти четыре недели мы работали в два раза больше и в два раза более сфокусированно. Но не один, не два, не три и не пять человек мне говорили, что успех быстро не приходит.

Придется маленькими шажками его добиваться. Я к этому готова, но все равно я человек, который хочет все и сразу.

Отметим, что этап "Гран-при" во Франции является заключительным. На этих соревнованиях решится судьба путевок в финал турнира, который пройдет с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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