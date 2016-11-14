Евгения Медведева: "У меня много разных интересов, связанных не только со спортом"

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева после очередной победы на этапе "Гран-при" в Париже отметила, что ошибка при исполнении лутца случилась из-за недостатка скорости и кратковременной потери концентрации. По словам российской фигуристки, об усталости речи быть не может, так как между тренировкой и соревнованиями был значительный перерыв.

– Думаю, что ошибка была в недостатке скорости, - приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Медведевой. - Скорость была не моя. Буду работать над этим.

– Возможно, усталость сказалась, ведь вы выходили на лед довольно поздно?

– Об усталости говорить глупо. Между тренировкой и соревнованиями был большой перерыв. Просто нельзя терять концентрации во время выступления.

– Как отреагировали на падение?

– Времени не было, чтобы как-то реагировать. Когда катаешь программу, то не до этого. Успела только подумать, что надо голову собрать и работать дальше.

– В короткой программе вы были близки к мировому рекорду. Что нужно сделать, чтобы заработать больше баллов?

– Больше работать над презентацией программы, чтобы прокатать ее еще более эмоционально. Это работа на льду, перед зеркалом, работа над актерским мастерством. Компоненты сами не придут, надо больше катать программы.

– Нет желания дополнительно учиться актерскому мастерству?

– Я много работаю с хореографами. Желание учиться чему-то новому есть всегда. У меня вообще много разных интересов, связанных не только со спортом. Но все упирается во время. У меня его не так много. Чтобы добиваться результатов в фигурном катании, мне нужно усерднее работать на льду. Чувствовать себя и свое тело.

А что касается актерского мастерства, то мы отрабатываем его на каждой тренировке изо дня в день. Мне нравится, когда зрители смотрят на меня. Мне нравится, когда я вижу, что между мной и публикой на трибунах установился контакт, и люди понимают, что я катаю.