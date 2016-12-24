18:46 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Тренеры сейчас в шоке от того, что я сделала"

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Фигуристка Евгения Медведева отметила, что смогла удивить тренеров своим произвольным прокатом на чемпионате России в Челябинске. Во время выступления она выполнила незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов. Это позволило Медведевой с результатом 233,57 выиграть золото турнира.

- Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, - приводит ТАСС слова Медведевой. - Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903664

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Анастасия Волочкова

СЭ насмешил.Впрочем,как всегда.Ближайшие годы нужно забирать все золото ЧЕ и ЧМ(девочки),если,конечно,в Японии не вырастят кого-нибудь.

19:17

)V(ax

Без комметариев))) СЭ отжёг, как никогда!

19:04

glau

акробатка, чо говарить

19:04

konec mira

Тройное сальто??? Святые угодники!!!

19:03

ladafan

сальто)))))) где ьерут таких

19:00

Andre_Saratov

Тройной сальхов и два тройных тулупа)

18:56

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