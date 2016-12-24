Евгения Медведева: "Тренеры сейчас в шоке от того, что я сделала"

Фигуристка Евгения Медведева отметила, что смогла удивить тренеров своим произвольным прокатом на чемпионате России в Челябинске. Во время выступления она выполнила незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов. Это позволило Медведевой с результатом 233,57 выиграть золото турнира.
- Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, - приводит ТАСС слова Медведевой. - Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы.
Анастасия Волочкова
СЭ насмешил.Впрочем,как всегда.Ближайшие годы нужно забирать все золото ЧЕ и ЧМ(девочки),если,конечно,в Японии не вырастят кого-нибудь.
19:17
)V(ax
Без комметариев))) СЭ отжёг, как никогда!
19:04
glau
акробатка, чо говарить
19:04
konec mira
Тройное сальто??? Святые угодники!!!
19:03
ladafan
сальто)))))) где ьерут таких
19:00
Andre_Saratov
Тройной сальхов и два тройных тулупа)
18:56