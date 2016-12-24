Евгения Медведева: "Тренеры сейчас в шоке от того, что я сделала"

Фигуристка Евгения Медведева отметила, что смогла удивить тренеров своим произвольным прокатом на чемпионате России в Челябинске. Во время выступления она выполнила незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов. Это позволило Медведевой с результатом 233,57 выиграть золото турнира.

- Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, - приводит ТАСС слова Медведевой. - Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы.