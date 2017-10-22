Евгения Медведева: "Тараканы" в голове нужны, они дисциплинируют"

Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева не прибегает к помощи психологов для подготовки к соревнованиям. Медведева в субботу в Москве одержала победу в первом в сезоне этапе "Гран-при".

- Я с психологами никогда не работала, всегда стараюсь настраиваться на старт сама, - цитирует ТАСС Медведеву. - "Тараканы" в голове нужны, они дисциплинируют, потому что есть уверенность в том, что пойдешь и все спокойно сделаешь. Но так не бывает, поэтому нужно очень сильно концентрироваться и держать себя в форме. Переизбыток этих "тараканов" тоже приводит к печальным последствиям, потому что они начинают есть тебя изнутри.