Евгения Медведева: "Серьезно люди думают, что я не пересекалась с Этери Георгиевной? Что за детский сад?"

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в интервью "РИА Новости" отметила, что не избегает встреч с бывшим тренером Этери Тутберидзе. Кроме того, спортсменка отметила, что пропускать постолимпийский сезон было бы неразумно.

- Кстати, не разумно ли было бы вам пропустить постолимпийский сезон?

- Нет, не разумно в моем случае. Да, нужно время. Но когда ты берешь время, ты не торопясь что-то делаешь, потом оказывается, что этого времени недостаточно. Ты берешь еще время и еще, а потом и еще, а там и сезон проходит, а там ты понимаешь, что времени-то и не хватило. И это может продолжаться до бесконечности. К тому же, мне не хотелось бы терять соревновательный опыт. И все-таки, несмотря на то, что у меня не все гладко, я набираюсь опыта, которого у меня в жизни еще не было. Я учусь проходить сквозь эти сложные ситуации уже не как ребенок в истерике - все плохо, все рухнуло, и шоколадку мне не дадут - а как взрослый человек. Сейчас меня окружают те люди, которые находились в похожих ситуациях, это публичные и в основном взрослые люди, которые пробирались сквозь тернии к звездам. Они делятся со мной своим опытом, как справляться с этим.

- На контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве вы выходили на лед из одной дверцы борта, остальные, включая Загитову - из другой. Это вызвало ажиотаж.

- Так получилось! Меня так осудили за это!

- Все подумали, что это было подстроено, чтобы вы не пересекались с Этери.

- Да это абсолютный бред! Что, серьезно люди думают, что мы ни разу с ней там не пересеклись? Что за детский сад? Я просто вышла из другой калитки. Там не было условий для выхода из одной калитки. Я не знаю, почему все толпились у одной из них. Давайте спросим у всех других, почему они толпились возле одной калитки, а не меня спрашивайте, почему я из другой вышла. Возможно, всем было удобно начать разминку с одного круга, а мне - с другого. Но люди видят то, что они хотят видеть. И это абсолютный бред. Извините. Крик души. Серьезно. Люди пытаются осудить меня за то, где нет никакой почвы.