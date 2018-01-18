Евгения Медведева: "Последствий травмы не ощущала, со здоровьем все в порядке"

Россиянка Евгения Медведева после исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Москве отметила, что не испытывала дискомфорта в травмированной ноге. Спортсменка подчеркнула, что ей предстоит еще много работы.

- Сегодня последствий травмы не ощущала, со здоровьем все в порядке, не переживайте, – цитирует "Р-Спорт" Медведеву. - Каждый спортсмен идет к своему результату, к своей цели, каждый получает то, что заслуживает. Так что - работать, работать и работать

Напомним, что фигуристка пропустила Финал "Гран-при" и чемпионат России в декабре. Судьи оценили коротку программу Медведевой на 78,57 балла, это второй результат. Первое место у россиянки Алины Загитовой (80,27 балла), третья - итальянка Каролина Костнер (78,30 балла).