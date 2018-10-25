Евгения Медведева: "После оценок на Олимпиаде-2018 я поняла, что не брошу фигурное катание еще 4 года"

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что нацелена на победу на следующей Олимпиаде, которая состоится в 2022 году в Пекине. На Играх в Пхенчхане спротсменка зняла второе место, уступив золото Алине Загитовой.

- Сразу же после того как объявили оценки, я поняла, что не брошу фигурное катание ближайшие четыре года, - заявила Медведева в интервью японскому каналу AsahiTV. - Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь.

Маленькими шажочками, но двигаюсь вверх. Наверное, это самое главное качество, которому я научилась в Канаде. Хочу абсолютно новым организмом показать максимум того, что я могу сделать на данный момент.