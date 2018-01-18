Евгения Медведева: "Показала язык самой себе"

Двукратная чемпионка мира и Европы 18-летняя Евгения Медведева, показавшая второй результат в короткой программе на чемпионате Европы в Москве, не стала комментировать помарку на двойном акселе. Также россиянка сообщила, что отлично себя чувствует и со здоровьем все в порядке.

– Кому показали язык после проката?

– Самой себе.

– Зная то, как вы всегда рветесь на старты в любом состоянии, явно обидно было пропустить Финал "Гран-при" и чемпионат страны. Смотрели эти соревнования или старались себя чем-то занять в это время?

– Очень люблю фигурное катание, чтобы пропускать такие крупные соревнования, поэтому смотрела все виды.

– Ощущения после проката?

– Каждый идет к своей цели каждый получает то, что он заслуживает. Поэтому-работать-работать-работать!

Турнир стал первым для фигуристки после травмы – до этого Медведева пропустила из-за перелома стопы Финал "Гран-при" и чемпионат страны. Напомним, что произвольные у программы у женщин пройдут 20 января и стартуют в 18.30 (Екатерина БЕСПАЛОВА)