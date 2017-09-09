Евгения Медведева: "Перед Олимпиадой не буду менять тренировочный процесс"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что не станет отходить от системы подготовки во время подготовки к Олимпиаде 2018 года. Фигуристка отметила. что не станет отвечать на вопросы о самих зимних Играх.

- На вопросы про Олимпиаду я не отвечаю, а что касается подготовки, то до февраля я не буду как-то сильно менять тренировочный процесс, разве что работа будет поинтенсивнее, может, будет побольше объема, - цитирует ТАСС Медведеву. - У нас продуманная система, которой мы следуем из года в год, и мы не будем сильно отходить от нее.

Для меня это (прокат в Сочи. - Прим. "СЭ") как генеральная репетиция соревнований, а она, как известно, мало отличается от того, что ждет тебя на турнирах. Поэтому ощущения такие же - волновалась. Но в целом довольна, хотя и есть, над чем еще работать - это и выносливость, и скорость, и много деталей, из которых и состоят наши программы.

Напоним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.