Евгения Медведева: "Орсер открыл для меня новый мир"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о работе с канадским специалистом Брайаном Орсером. По словам серебряного призера Олимпиады, этот тренер открыл для нее новый мир. Напомним, Медведева занимается в группе Орсера с этого межсезонья.

– Наступающий сезон будет для меня полон перемен. Я не хочу стоять на одном месте, а стараюсь максимально дополнить и преобразить тот образ, который у меня был, – отметила Медведева в интервью на шоу Dreams on Ice. – Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир. Как присесть на ногу, куда конёк направить – я даже представить себе не могла, что так можно.