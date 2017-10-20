Евгения Медведева: "Нужно провести профилактическую работу над своим мозгом"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, лидирующая после короткой программы на "Гран-при России", после выступления подчеркнула, что отдельные моменты ее не порадовали. По словам фигуристки, ей нужно провести профилактическую работу над свои мозгом.

– Я довольна прокатом, но были психологические нюансы, которые не порадовали, – сказала Медведева. – Нужно провести профилактическую работу над своим мозгом. Сейчас даже нет и половины того, что нужно для соревнований.

Последние год-полтора очень ответственно подхожу к своему телу. После шести вечера не поешь уже.

Лучший результат в сезоне? Это работа не только моя, но и тренера, хореографа, родителей, я всем им очень благодарна за возможность делать любимое дело. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Медведева – первая после короткой программы в Москве, Радионова – пятая