19:30 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Новая программа передает мой внутренний мир"

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей новой программе. Медведева отметила, что программа передает ее внутренний мир. Обе программы Медведевой поставил тренер-хореограф Илья Авербух.

– Я ощущаю себя в новой программе очень комфортно, она передает мой внутренний мир – становление личности из ребенка во взрослого человека, – приводит слова Медведевой "Р-Спорт". – Давления никакого я не чувствую, чувствую только поддержку очень большого количества людей, которые по-настоящему за меня болеют.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20160910/1072798005.html

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