Евгения Медведева: "Никаких звуков. Только аквариум, который булькает потому, что рыбкам нужно дышать"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева​ отметила, что лучше всего восстанавливается после соревнований в тишине.

В начале октября Медведева выступила с новой произвольной программой "Анна Каренина" на турнире Japan Open и одержала победу в соревновании. Также в субботу россиянка одержала победу на московском этапе "Гран-при".

– Для меня самое лучшее восстановление – это тишина. Если прийти ко мне в комнату, то можно не заметить телевизора, каких-либо устройств, издающих звуки. У меня стоит аквариум, который булькает лишь потому, что рыбкам нужно чем-то дышать. Все время после того, как прихожу с тренировки домой, я закрываюсь в своей комнате и сижу в абсолютной тишине. Я могу почитать книжку или проверить соцсети, но никаких звуков не издается.

Сейчас я уже мультики не смотрю, слушаю только бульканье аквариума. В выходные я не встаю с кровати до середины дня. У меня есть много друзей, которые на меня обижаются за то, что я не уделяю им внимания, и я предлагаю им приехать ко мне и посидеть в тишине.

Уже больше года я слушаю корейскую поп-музыку, также присутствует и китайская, и японская поп-музыка. Мои друзья и родители не разделяют моего ажиотажа вокруг такой музыки, меня не все понимают. Классику уже не слушаю.