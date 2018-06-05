Евгения Медведева: "Не слушаю никого - нарушаю запреты, чтобы заниматься спортом"

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева рассказала о том, что она обходит запреты на физическую активность, чтобы заниматься фигурным катанием. При этом 18-летняя спортсменка сказала, что из-за долгого отсутствия практики возникают психологические сложности.

- Сейчас по состоянию здоровья у меня есть запрет на занятия фигурным катанием и любые физические нагрузки, но я никого не слушаю, ведь это моя стихия, - цитирует Elle Медведеву. - Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой, я без этого не могу и нахожу лазейки. Есть и психологические сложности: когда долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь.

Когда у меня была травма, я мысленно заставляла свое тело восстанавливаться быстрее, убеждала себя, что полностью здорова. В итоге мне это помогло.

Ранее Медведева покинула группу тренера Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. Теперь фигуристка будет тренироваться у Брайана Орсера в Канаде.