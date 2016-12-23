Евгения Медведева: "Не сильно удивлена оценками при наличии относительно чистого проката"

Победительница финала "Гран-при" Евгения Медведева отметила, что не очень удивлена своими высокими оценками за короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Она получила 80,08 балла, тогда как за ту же программу в финале "Гран-при" набрала 79,21 балла, что стало новым мировым рекордом.

– Я успела увидеть результат и могу сказать, что не сильно удивлена оценками при наличии относительно чистого проката, – цитирует ТАСС Медведеву, которая исполнила каскад и прыжки во второй половине программы, что подняло стоимость элементов. – Это не максимальный набор, думаю, все это понимают – можно делать лутц, тулуп и флип во второй половине, у меня есть такие планы. На сегодня я довольна – это хороший результат, но основная борьба будет завтра. Я рада, что сегодня мы рано закончили, обычно на международных стартах мы докатываем поздно вечером. Так что сегодня планирую хорошо восстановиться и настроиться на решающий произвольный прокат.