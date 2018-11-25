Евгения Медведева: "Не понимаю, когда 40-летний мужчина говорит мне, что меня ненавидит"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не понимает, почему некоторые болельщики относятся к ней с ненавистью. О негативных комментариях она высказалась после непопадания в финал "Гран-при".

– Знаете, любовь и ненависть – это правило жизни. Это правило любви, когда параллельно с романтическими отношениями идет ненависть, – цитирует РИА Новости Медведеву, которая после Олимпиады-2018 стала тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера. – Но, извините, мы со всеми людьми в романтических отношениях не состоим. Я никогда на это не реагировала, и я первый раз в жизни об этом говорю. Не знаю, правильно ли я это делаю, или неправильно.

Я не понимаю, откуда, к примеру, такой типичный случай: взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена. Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это все копится, и именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет.

– Это же болельщики, а не кто-то из близких?

– Вы называете таких людей болельщиками? Ничего себе. Это меня не расстраивает, но в общем и целом, когда ты понимаешь, что люди разбились на два лагеря, то это не очень. Но я все равно очень чувствую поддержку тех людей, которые сидели на трибунах и кричали мне слова поддержки. Все-таки на каждую какашку найдется хороший добрый человек, который поднимет настроение.