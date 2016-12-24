Евгения Медведева: "Не испытываю давления со стороны публики"

Чемпионка России по фигурному катанию Евгения Медведева не испытывает никакого давления со стороны публики, передает из Челябинска корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. Фигуристка согласилась с тем, что женское катание в России продолжает прогрессировать не по дням, а по часам. Медведева стала чемпионкой России-2016. Победительница чемпионатов мира и Европы этого года показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программе.

– Вы уже успели приучить публику к тому, чтобы от вас ждать только фееричных прокатов. Вы испытываете в связи с этим хоть какое-то давление или вам это только помогает?

– Я не испытываю никакого давления. Наоборот, вера людей в меня только помогает мне лучше выступать, лучше концентрироваться.

– Вы согласны с тем, что женское катание в России продолжает прогрессировать семимильными темпами и в плане качества катания, и в плане количества исполнителей высокого уровня?

– Я думаю, с этим трудно не согласиться (улыбается).