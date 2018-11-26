Евгения Медведева: "Надоело уклоняться от ответа, почему не пришла с букетом к Тутберидзе"

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью "РИА Новости" отметила, что у нее была причина, по которой она не пришла к бывшему тренеру Этери Тутберидзе с букетом цветов. Однако, по ее словам, озвучивать ее она не будет.

Напомним, что после Игр в Пхенчхане Медведева ушла из группы Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

- Простите за глупый вопрос, но я тоже хочу его задать: почему вы не пришли с цветами попрощаться с Этери? Ну, тогда бы все перевернулось в вашу пользу, и вы бы ушли хорошей.

- Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все.

- У всех великих есть какая-то тайна.

- Я не считаю, что я великая, и я не пытаюсь этой тайной выставить себя великой. Или какой-то там королевой. Просто есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода - это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать.