11:25 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Надеюсь, что к "чистым" русским спортсменам больше придираться не будут"

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Фигуристка Евгения Медведева подчеркнула, что отстранение спортсменов, не уличенных в нарушении антидопинговых правил, является несправедливым. Она выразила надежду, что МОК допустит таких на Олимпиаду-2018. Ранее была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт утверждает, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- На моих глазах уже разворачивалась подобная ситуация из-за мельдония с Катей Бобровой и Димой Соловьевым, - приводит "Р-Спорт" слова Медведевой. - Я понимаю, как это тяжело, как это обидно и как это все сложно. Я надеюсь, что к нашим "чистым" русским спортсменам больше придираться не будут. Потому что это просто-напросто несправедливо. Если спортсмен не "чист", он должен быть наказуем. Если он абсолютно ни в чем не виноват, не думаю, что ему вправе запрещать идти к цели, к которой он движется всю свою жизнь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161219/1113970191.html

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