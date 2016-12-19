Евгения Медведева: "Надеюсь, что к "чистым" русским спортсменам больше придираться не будут"

Фигуристка Евгения Медведева подчеркнула, что отстранение спортсменов, не уличенных в нарушении антидопинговых правил, является несправедливым. Она выразила надежду, что МОК допустит таких на Олимпиаду-2018. Ранее была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт утверждает, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- На моих глазах уже разворачивалась подобная ситуация из-за мельдония с Катей Бобровой и Димой Соловьевым, - приводит "Р-Спорт" слова Медведевой. - Я понимаю, как это тяжело, как это обидно и как это все сложно. Я надеюсь, что к нашим "чистым" русским спортсменам больше придираться не будут. Потому что это просто-напросто несправедливо. Если спортсмен не "чист", он должен быть наказуем. Если он абсолютно ни в чем не виноват, не думаю, что ему вправе запрещать идти к цели, к которой он движется всю свою жизнь.