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11:09 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Моя короткая программа посвящена человеческой душе во время смерти"

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей новой короткой программе. По ее словам, она будет посвящена теме чистоты души человека в момент смерти.

Моя короткая программа - это полет души, и я хочу передать чистоту ее сути, - цитирует ТАСС Медведеву. - С самого начала этой программы я стою с закрытыми глазами, а люди слышат биение сердца, а затем я как бы выхожу из своего тела, делаю шаг, как будто вижу себя со стороны, испуг в глазах и непонимание происходящего. Как бы жестоко не прозвучало, это шаг души человека из тела во время состояния клинической смерти. Пусть и жестко звучит, но я говорю это, чтобы люди поняли образ, который я хочу передать.

В этой программе я как будто заново изучаю этот мир и тот, другой, который также светел, и в нем нет страха. А в самом конце выступления я возвращаюсь в свое тело, и слышен мой вдох. Это мой собственный вдох, мы специально его записывали для этой композиции.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4549257

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bor_bor

И всё искусственно , и всё заученно...Прилежная посредственность, абсолютно лишенная эмоций. Жаль. Обнажение сути.

11:47

Andrey6201

После такого бреда даже допинг-тест проводить не нужно :( ВАДА, фас!

11:46

bor_bor

Ужас какой и бред!. Олимпиада - это праздник. А такие философские и глубокие темы не по силам слишком прагматичной и бытовой Жене. В прокате программы никаких высей и далей не чувствуется. Все то же самое, что было и год, и два года назад. Ни нового осмысления, ни новых движений. Не забирает.

11:22