11:52 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Евгения Медведева: "Мой главный конкурент сидит у меня внутри"

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Фигуристка Евгения Медведева, защитившая титул чемпионки Европы в Остраве, отметила, что на чемпионате мира, который пройдет в Хельсинки в конце марта, будет соперничать сама с собой. По словам россиянки, ей сейчас необходимо доработать и подкорректировать свою программу.

– Я не буду участвовать ни в каких шоу, просто будет продолжаться подготовка в том же самом русле, - приводит ТАСС слова Медведевой. - Мой главный конкурент? Он сидит у меня внутри. Считаю, что мне нужно доработать эту программу, подкорректировать ее.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980323

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