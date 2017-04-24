Евгения Медведева: "Мне нужно усложнять программы"

Чемпионка мира и Европы последних двух лет Евгения Медведева отметила, что не до конца довольна сложностью своих программ. На командном чемпионате мира в Токио российская фигуристка побила сразу три собственных рекорда - в короткой (80,85) и произвольной (160,46) программах, а также по сумме баллов (241,37).

- Я подняла уровень своего катания. Но при этом я понимаю, что мне есть куда расти, - цитирует официальный сайт ФФККР Медведеву. - Надо усложнять программы. У меня не самый сложный набор. На самом деле есть еще очень много вещей, над которыми мне нужно работать, которые нужно совершенствовать. Чему-то новому учиться, что-то новое в программы вставлять.

- За счет чего можно усложнять программы?

- Каскады. Мне надо исправлять лутц. Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать. Да, у меня не самый сложный набор, и я это понимаю.