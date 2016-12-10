Евгения Медведева: "Мировой рекорд в короткой программе – еще один шаг вперед"

Российская фигуристка Евгения Медведева, установившая мировой рекорд в короткой программе финала "Гран-при" в Марселе, подчеркнула, что этот результат добавляет ей уверенности в своих силах. Россиянка показала результат 79,21 балла. Предыдущее высшее достижение принадлежало японке Мао Асаде (78,66 балла), которое она установила на чемпионате мира 2014 года.

– Для меня это еще один шаг вперед, – приводит ТАСС слова Медведевой. – И этот факт просто добавляет мне уверенности в себе. У каждого есть свои минусы и плюсы, у каждого есть то, что можно довести до совершенства. Останавливаться нельзя – меня так воспитали мои тренеры.