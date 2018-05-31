Евгения Медведева: "Меняю место тренировок только для того, чтобы продолжать выступать за Россию"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему она решила переехать в Канаду.

- Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью, - цитирует спортсменку ТАСС. - У меня никогда не было такого, что это место - мой единственный дом, мой дом там, где мои близкие люди. Я не очень много знаю о Торонто, но мне рассказывали, что это красивый и тихий город. Надеюсь, благодаря таким изменениям в моей жизни я смогу сфокусироваться на фигурном катании

Ранее стало известно, что россиянка переезжает в Торонто и будет работать с канадским тренером Брайаном Орсером.