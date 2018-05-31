Евгения Медведева: "Меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметила, что ее дом находится там, где ее близкие люди. Россиянка переедет тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру. Также фигуристка поделилась своими переживаниями во время восстановления после травмы стопы.

- Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью, - рассказала Медведева в интервью Olympic channel. - У меня никогда не было такого, мол, что это место, мой единственный дом. Мой дом там, где мои близкие люди.

Я не очень много знаю о Торонто. Мне рассказывали, что это красивый, тихий город. Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни, я смогу сфокусироваться на фигурном катании.

В этом сезоне я получила огромный опыт, испытала много эмоций. Хороших и плохих. Было крайне сложно просто сидеть на диване, просматривая интернет, и видеть, как мои соперницы соревнуются, получают медали. При этом не иметь возможности просто быть вмести с ними. Я впервые с этим столкнулось. Это было тяжело. Все это было во время олимпийского сезона, и в голове было много плохих мыслей.

Но у меня была большая мотивация, я ощущала поддержку близких людей, семьи, друзей. Я не была одна. Если бы я справлялась со всем в одиночку, вряд ли бы мне удалось дойти до Олимпийских игр.