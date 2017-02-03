Евгения Медведева: "Люди меня не воспринимают как чемпионку по фигурному катанию"

Чемпионка мира Евгения Медведева в интервью RT подчеркнула, что ее популярность не настолько высока, чтобы ее узнавали на улицах. При этом 17-летняя россиянка отметила, что ей нравится привлекать к себе внимание.

- Как вы себя чувствуете? - вопрос Медведевой.

- Уже лучше. После завершения чемпионата Европы тренировок стало поменьше. Появилось время на восстановление сил.

- Уже свыклись с мыслью о том, что ваша популярность растет невероятными темпами?

- К такому нельзя быстро привыкнуть. Все время испытываю новые ощущения.

- Вы в магазин за хлебом или молоком спокойно сходить можете?

- Так и происходит, я тихо-мирно иду в магазин, к моей персоне не такое уж пристальное внимание. Думаю, что на льду и вне его выгляжу абсолютно по-разному, и люди меня не воспринимают как чемпионку по фигурному катанию.

- Славы много не бывает?

- Люблю приковывать к себе внимание, люблю, когда на меня смотрят. Я испытываю непередаваемые ощущения, когда выхожу исполнять свою программу и люди не отрывают от меня глаз на протяжении проката.