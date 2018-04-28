Евгения Медведева: "Лучше целый день тренироваться на льду, чем проводить время с микрофоном"

Двукратный серебряный призер Олимпиады россиянка Евгения Медведева отметила, что ей нравится быть телеведущей, но она чувствует себя не в своей тарелке. 18-летняя фигуристка вместе с Алексеем Ягудиным ведет шоу "Ледниковый период. Дети" на Первом канале.
- Мне очень нравится быть ведущей, но все равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера еще не закончена, и все-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела с микрофоном в руках, - приводит "Леди Mail.Ru" слова Медведевой.
Но это тоже определенный опыт, кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс.
Евгения Медведева - ведущая шоу "Ледниковый период. Дети". Видео
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https://lady.mail.ru/article/501550-figuristka-evgenija-medvedeva-o-kosmetike-na-ldu-novoj-professii-i-bodipozitive/