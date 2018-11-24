Евгения Медведева: "Короткая программа была лучше, но я все еще разочарована"

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает свою короткую программу на "Гран-при" во Франции лучше, чем выступление в Канаде, сообщает сайт ISU. 19-летняя спортсменка в пятницу представила короткую программу на этапе "Гран-при" во Франции и занимает промежуточное третье место.

– Короткая программа была лучше, чем в "Гран-при" в Канаде, но я все еще разочарована выступлением, – цитирует Медведеву ISU. – Чувствую себя намного лучше, чем после короткой программы в "Скейт Канада". Сейчас я на третьем месте, и у меня есть возможность сражаться.

Медведева становилась серебряной призеркой Олимпиады-2018 в командном и одиночном катании.