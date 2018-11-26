Евгения Медведева: "Когда меня называют предателем - это единственная вещь, которая меня злит"

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в интервью "РИА Новости" отметила, что ей очень не нравится, когда ее называют предателем в связи с переездом в Канаду. По ее словам, он представляет Россию на международных соревнованиях.

- Глупая - это не про вас.

- Самое странное и страшное, что я слышала от соотечественников - это слова, что я предательница. Что я предательница не кого-либо, а страны. Это самое низкое, ужасное и отвратительное, что люди могут сказать. А тем более, когда далеко взрослые люди это говорят мне. Я представляю свою родную страну Россию. И я миллион раз говорила, что не буду представлять никакую другую страну. Я выхожу на международные соревнования под объявление "Evgenia Medvedeva, Russian Federation", но при этом люди продолжают называть меня предателем. Мне хотелось бы пожелать всем им добра и иметь рядом таких же хороших добрых и близких людей, как у меня. Потому что благодаря только им я остаюсь на плаву.

- Но вы ведь понимаете, что обвинять человека в предательстве - это наша национальная забава?

- Это забава, но это ужасное слово - "предатель". Предательство - это грех. Чтобы обвинять кого-то в предательстве, нужно иметь очень веские основания. За предательство раньше казнили. Когда меня называют предателем - это единственная вещь, которая меня злит. На другое я не реагирую. У меня много фанатов, у меня огромный фан-клуб, который задаривает меня подарками, любовью и всем-всем-всем. Я безумно благодарна своему фан-дому. Сотни тысяч человек на моей стороне, и мы огромная команда, хоть каждого я не знаю. Мы выживем в любой ситуации, и неважно, что говорят другие. Я очень уважаю людей, которые являются не фанатами одного спортсмена, а всей сборной России, каждого спортсмена нашей сборной. Одиночников, одиночниц, танцоров, парников. Да, у людей случаются провалы, и я очень и очень уважаю фанатов, которые осознанно воспринимают тяжелые ситуации и остаются на стороне спортсмена, а не переобуваются в воздухе.