Евгения Медведева: "Катала "Каренину", чтобы не казаться старой девой"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева считает, что падение с двойного акселя во время проката "Гран-при России" пойдет ей на пользу. Фигуристка, несмотря на ошибку, стала победительницей "Гран-при России", набрав по сумме двух прокатов 231,21 балла.
- Ощущения от не получившегося акселя: обида, недоумение?
- Ошибки случаются со всеми и, я думаю, эта пойдет мне на пользу. Очень сильно переживаю по этому поводу, особенно когда эти ошибки предсказуемы, ведь я знаю свои слабые места. Но эта ошибка была абсолютно неожиданной. Отношусь к ней очень иронично и после этих соревнований сделаю все, чтобы такого больше не повторялось.
- Многие российские фигуристы отмечали поддержку домашних трибун, но сегодня было очень много необъяснимых ошибок. Может быть, трибуны оказали не только дополнительную поддержку, но и давление?
- Позапрошлый этап "Гран-при" в Москве стал для меня довольно сложным стартом, и тогда остался некий осадок. Понимаешь ведь, что много людей пришло смотреть именно на тебя... А сейчас уже такого не было, потому что я уже умею абстрагироваться от всего.
- Сегодня у вас была премьера платья к произвольной программе...
- Я впервые примерила его сегодня, и это уже третья попытка сделать платье к произвольной. Думаю, что костюм выглядит удачно и хорошо. Да, это было рискованно. Я настаивала на черном цвете, но все согласились не сразу. Но я упросила, потому что это мой любимый цвет в одежде.
- Евгения, образ Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого, какой он? И какой вы показываете в программе Анну?
- Она игривая, многоликая, может быть дерзкой и мягкой. Может заигрывать и страдать, думаю она - натура каждой женщины. Для меня она - эталон женской красоты и женского внутреннего мира.
- Тяжело было вжиться в образ?
- Я бы не сказала, что возраст играет большую роль. Если вернуться во времена написания романа, то незамужняя женщина в 26-28 лет считалась старой девой. Не считаю свой возраст недостаточным, уже рукой подать до моего восемнадцатилетия. Так что катала Каренину, чтобы не казаться старой девой (cмеется). Это шутка. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)
Юрий 111
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