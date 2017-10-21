Евгения Медведева: "Катала "Каренину", чтобы не казаться старой девой"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева считает, что падение с двойного акселя во время проката "Гран-при России" пойдет ей на пользу. Фигуристка, несмотря на ошибку, стала победительницей "Гран-при России", набрав по сумме двух прокатов 231,21 балла.

- Ощущения от не получившегося акселя: обида, недоумение?

- Ошибки случаются со всеми и, я думаю, эта пойдет мне на пользу. Очень сильно переживаю по этому поводу, особенно когда эти ошибки предсказуемы, ведь я знаю свои слабые места. Но эта ошибка была абсолютно неожиданной. Отношусь к ней очень иронично и после этих соревнований сделаю все, чтобы такого больше не повторялось.

- Многие российские фигуристы отмечали поддержку домашних трибун, но сегодня было очень много необъяснимых ошибок. Может быть, трибуны оказали не только дополнительную поддержку, но и давление?

- Позапрошлый этап "Гран-при" в Москве стал для меня довольно сложным стартом, и тогда остался некий осадок. Понимаешь ведь, что много людей пришло смотреть именно на тебя... А сейчас уже такого не было, потому что я уже умею абстрагироваться от всего.

- Сегодня у вас была премьера платья к произвольной программе...

- Я впервые примерила его сегодня, и это уже третья попытка сделать платье к произвольной. Думаю, что костюм выглядит удачно и хорошо. Да, это было рискованно. Я настаивала на черном цвете, но все согласились не сразу. Но я упросила, потому что это мой любимый цвет в одежде.

- Евгения, образ Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого, какой он? И какой вы показываете в программе Анну?

- Она игривая, многоликая, может быть дерзкой и мягкой. Может заигрывать и страдать, думаю она - натура каждой женщины. Для меня она - эталон женской красоты и женского внутреннего мира.

- Тяжело было вжиться в образ?

- Я бы не сказала, что возраст играет большую роль. Если вернуться во времена написания романа, то незамужняя женщина в 26-28 лет считалась старой девой. Не считаю свой возраст недостаточным, уже рукой подать до моего восемнадцатилетия. Так что катала Каренину, чтобы не казаться старой девой (cмеется). Это шутка. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)