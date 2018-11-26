Евгения Медведева: "Хоть я оставила соцсети, но колпаком от всего не накроешься"

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в интервью "РИА Новости" отметила, что негативные комментарии в соцсетях не оказывают на нее никакого давления. По словам спортсменки, это вызывает недоумение.

- Меня удивила ваша чуткая реакция на глупое хейтерство. Вы не общались с тем же Брайаном Орсером, у которого было противостояние с Брайаном Бойтано, с Евгением Плющенко, у которого до сих пор продолжается битва с Алексеем Ягудиным, побывавшим на корпоративе на катке академии Плющенко, после чего Евгений атаковал вроде бы бывшего уже конкурента в соцсетях? У всех этих людей есть ненавистники. И такой сильный человек как вы начинает вспоминать какого-то мужика, который в 40 лет вам что-то написал.

- Я пыталась показать не свою обиду, а свое недоумение. Я просто представляю: человек сидит, он берет телефон, разблокирует его, заходит в Instagram, находит мою страницу, заходит на мою фотографию и печатает что-то в комментариях. Он тратит на меня свое время, а не на своего маленького сына, который у него растет. У меня не укладывается в голове, почему ты живешь чужой жизнью? С другой стороны, это поднимает мне настроение. Если человек считает, что он может потратить две лишние минуты на оскорбление меня, значит, я все делаю правильно. Я заслуживаю его внимания. А теперь, пожалуйста, тот человек, который это все делает: возьми себя в руки, делай дело правильно и сделай так, чтобы я взяла телефон, зашла к тебе в комментарии и написала какую-нибудь какашку. Пожалуйста, каждый человек, который пишет мне гадости, возьми себя в руки и сделай так, чтобы я вам написала.

- Почему все это оказывает на вас давление? Это же обычная болтовня.

- Болтовня в комментариях вообще не оказывает никакого давления. Абсолютно. Я не хочу сейчас разговаривать о том, что оказывает на меня давление, а что не оказывает. Это совсем другая тема, на которую мне не хотелось бы общаться. Просто сейчас такое время, которое надо пережить.

- То есть эти все комментарии - не само давление, а некий дополнительный фактор?

- Дополнительный фактор, что-то новое в моей жизни. Я не реагирую на то, что мне говорят, но доходит как-то все равно. Хоть я оставила соцсети, но колпаком от всего не накроешься. Говорят, что я дурочка, глупая...