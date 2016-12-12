Евгения Медведева: "Фигурное катание - мое главное вдохновение в жизни"

Россиянка Евгения Медведева, одержавшая победу в финале серии "Гран-при" в Марселе с мировым рекордом, отметила, что фигурное катание является ее главным вдохновением в жизни. По словам спортсменки, в мужском одиночном катании наибольшее впечатление производит японский фигурист Юзуру Ханю.

– Меня вдохновляет само фигурное катание, – приводит ТАСС слова Медведевой. – Это вообще мое главное вдохновение в жизни. У меня особое чувство к мужскому одиночному катанию ‒ это самый непредсказуемый вид, который сейчас изобилует четверными прыжками. Есть единицы, которые научились выполнять все их разновидности. Но если говорить о спортсменах, чье катание меня вдохновляет, то это японец Юзуру Ханю.

– То, что он делает, это действительно космический уровень. Но к вашему катанию применяют такие же эпитеты.

– С первой половиной я согласна, я же просто человек. Хотя космос – он не так далеко.

– Есть ли понимание за год с небольшим до Олимпиады, куда двигаться дальше?

– У меня очень опытная команда, которая безусловно сможет мне помочь, правильно повести к старту. Но большая часть в этом вопросе все равно зависит только от меня. Я это очень четко понимаю.