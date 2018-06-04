Евгения Медведева: "Это романтический образ и спортивные происшествия тут ни при чем"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила идею показательного номера, который она поставила сама для шоу в Японии. Напомним, ранее россиянка покинула группу тренера Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться у Брайана Орсера в Канаде.

– Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но... Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.

Подсказка: это романтический образ и спортивные происшествия последнего времени тут ни при чем", – написала Медведева в Твиттере.