Евгения Медведева: "Это романтический образ и спортивные происшествия тут ни при чем"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила идею показательного номера, который она поставила сама для шоу в Японии. Напомним, ранее россиянка покинула группу тренера Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться у Брайана Орсера в Канаде.
– Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но... Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.
Подсказка: это романтический образ и спортивные происшествия последнего времени тут ни при чем", – написала Медведева в Твиттере.
Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но... Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.– Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 3 июня 2018 г.
Подсказка: (это романтический образ и спортивные проишествия последнего времени тут не при чём) pic.twitter.com/ZjX5F9MKen